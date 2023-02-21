Волкова (Гвоздева) Валентина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гвоздева) Валентина Порфирьевна

Место рождения

Вологодская область, Сямженский район, деревня Согорки

Дата рождения

12.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1944

Отец: Гвоздев Порфирий Степанович

Мать: Гвоздева Анна Алексеевна

Вологодская область, Сямженский район, деревня Согорки
Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Волков Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Волков Вячеслав Павлович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 01.09.1972

Сын: Волков Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Волков Вячеслав Павлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Вячеслав Павлович