Волкова (Гвоздева) Валентина Порфирьевна
Место рожденияВологодская область, Сямженский район, деревня Согорки
Дата рождения12.11.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1944
Вологодская область, Сямженский район, деревня Согорки
Рождение ребёнка
07.05.1967
Сын: Волков Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Волков Вячеслав Павлович
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 01.09.1972
Сын: Волков Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Волков Вячеслав Павлович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно