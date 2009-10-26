Мишина (Ястребова) Маргарита Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти26.10.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Шаховая Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1960
Дочь: Проценко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович
Смерть
26.10.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния