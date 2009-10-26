Мишина (Ястребова) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Ястребова) Маргарита Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

26.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: Ястребов Пётр Никифорович

Мать: Ястребова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Шаховая Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1960

Дочь: Проценко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Мишин Василий Иванович

Смерть
26.10.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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