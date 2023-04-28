Виноградова (Варавская) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Варавская) Анастасия Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.11.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1880

Муж: Виноградов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Виноградов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1884

Дочь: Цвиленко Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
27.01.1887

Дочь: Майборода Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Виноградов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
11.09.1898

Сын: Виноградов Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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