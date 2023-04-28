Виноградова (Варавская) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1880
Рождение ребёнка
13.11.1880
Сын: Виноградов Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1884
Дочь: Цвиленко Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
27.01.1887
Дочь: Майборода Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Виноградов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1898
Сын: Виноградов Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Виноградов Яков Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно