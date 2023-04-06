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Виноградов Филипп Яковлевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

13.11.1880

Дата смерти

23.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880

Отец: Виноградов Яков Яковлевич

Мать: Виноградова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
22.10.1900

Жена: Соловьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Трошкина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Виноградов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Виноградов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1910
Причина смерти: холера
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