Виноградов Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1880
Дата смерти23.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1880
Бракосочетание
22.10.1900
Жена: Соловьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Трошкина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Виноградов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Виноградов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1910
Причина смерти: холера