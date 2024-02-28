Коротеев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Коротеев Иван Федорович
Мать: Коротеева Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коротеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Коротеева Екатерина Давидовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Коширина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Коротеева Екатерина Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно