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Коротеев Василий Иванович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Коротеев Иван Федорович

Мать: Коротеева Марфа Егоровна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коротеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Коротеев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Коротеева Екатерина Давидовна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Коширина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Коротеева Екатерина Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротеева Екатерина Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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