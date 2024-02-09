Коротеева Екатерина Давидовна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Коротеев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Коротеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Коширина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Коротеев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно