Коротеева Екатерина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротеева Екатерина Давидовна

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Давыд

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Коротеев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Коротеев Василий Иванович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Коширина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Коротеев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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