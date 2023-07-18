Максина Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1852
Дочь: Максина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1854
Дочь: Максина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1857
Дочь: Максина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно