Максина Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Акилина Андреевна

Максина Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1852

Дочь: Максина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1854

Дочь: Максина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1857

Дочь: Максина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Максин Андрей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно