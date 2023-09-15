Мандрыка (Мандрыка) Наталья Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1779 и 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1779 и 1790
Отец: Мандрика Пантелеймон Андреевич
Мать: Мандрыкина София
Предположительно родилась между 1779 и 1790 годами, так как год рождения в источниках не указан, а в 1790 уже жила.
Место жительства
1790
(Царичанка) Упоминается в документах.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно