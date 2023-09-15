Мандрыка (Мандрыка) Наталья Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Мандрыка) Наталья Пантелеймоновна

Место рождения

Царичанка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Между 1779 и 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1790

Отец: Мандрика Пантелеймон Андреевич

Мать: Мандрыкина София

Царичанка, Дніпропетровська область
Предположительно родилась между 1779 и 1790 годами, так как год рождения в источниках не указан, а в 1790 уже жила.
Место жительства
1790
Царичанка, Дніпропетровська область
(Царичанка) Упоминается в документах.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Царичанка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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