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Жданов Григорий Антонов

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Жданов Антон Никифоров

Мать: не указана

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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