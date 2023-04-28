Пономарева (Пшакина) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Пшакина) Агафья Степановна

Место рождения

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.

Сын: Пономарев Максим Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Пономарева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Пономарев Петр Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пономарева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пономарева Мария Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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