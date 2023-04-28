Пономарева (Пшакина) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1899 ст.
Сын: Пономарев Максим Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Пономарева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пономарева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пономарева Мария Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно