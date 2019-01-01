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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
652Знаменское (Большой Буртас), с. вл.при рч. Буртасе.501240317451780Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Завод овчарный. Мельниц 15.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Знаменское, Буртас тож, и дер. Самариха37Граф Матв. Юръев. Виельгорский2132—392
С. Знаменское, Буртас тож, и дер. Самариха37Граф Матв. Юръев. Виельгорский2132—392
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
355. Знаменское (Б. Буртас), село бывшее владельческое, при речке Буртасе, дворов 490, жителей 3432, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православна Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Знаменское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48097Знаменскоесело53°19'42°57'N-38-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56603410101с Знаменскоесело