село Знаменское, село Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
652Знаменское (Большой Буртас), с. вл.при рч. Буртасе.501240317451780Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Завод овчарный. Мельниц 15.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Знаменское, Буртас тож, и дер. Самариха37Граф Матв. Юръев. Виельгорский2132392
С. Знаменское, Буртас тож, и дер. Самариха37Граф Матв. Юръев. Виельгорский2132392

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Знаменская волость
355. Знаменское (Б. Буртас), село бывшее владельческое, при речке Буртасе, дворов 490, жителей 3432, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православна Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Знаменская волость
село Знаменское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
48097Знаменскоесело53°19'42°57'N-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Знаменский сельсовет
56603410101с Знаменскоесело
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