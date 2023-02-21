Крупнов Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Крупнов Леонтий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Сын священника Михаило-Архангельской Подберезовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Крупнова Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Михаило-Архангельской Подберезовской церкви
Смерть
1791