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Крупнов Андрей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Крупнов Леонтий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Крупнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сын священника Михаило-Архангельской Подберезовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Крупнова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Михаило-Архангельской Подберезовской церкви
Смерть
1791
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