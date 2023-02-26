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Евдокия Евплова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федосиев

Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Василий Федосиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
До 1898
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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