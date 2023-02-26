Евдокия Евплова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федосиев
Бракосочетание
11.11.1898
Муж: Василий Федосиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
До 1898
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно