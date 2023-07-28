Беляев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения02.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1877
Отец: Беляев Пётр Савин
Бракосочетание
02.06.1897
Рождение ребёнка
02.04.1898
Дочь: Беляева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Беляева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Сергеевна
Смерть
Неизвестно