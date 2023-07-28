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Беляев Сергей Петрович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

02.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1877

Отец: Беляев Пётр Савин

Мать: Беляева Гликерия Матвеева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
02.06.1897

Жена: Беляева Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
02.04.1898

Дочь: Беляева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Сергеевна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Беляева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Сергеевна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно