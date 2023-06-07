Беляева Гликерия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махов Матвей Аристархов
Бракосочетание
19.01.1864
Муж: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
01.01.1865
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
14.03.1868
Дочь: Беляева Мария Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
09.08.1869
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
09.08.1869
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
05.03.1871
Дочь: Беляева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
15.09.1872
Дочь: Беляева Раиса Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
08.02.1874
Дочь: Беляева Анна Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
04.07.1875
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
02.09.1877
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: Беляева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
10.12.1880
Дочь: Беляева Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
05.07.1882
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Беляева Мария Петровна
Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин
Смерть
Неизвестно