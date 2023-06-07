Беляева Гликерия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Гликерия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махов Матвей Аристархов

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Беляев Пётр Савин

Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Беляев Василий Петров

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1868

Дочь: Беляева Мария Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1869

Сын: Беляев Василий Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1869

Сын: Беляев Степан Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1871

Дочь: Беляева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1872

Дочь: Беляева Раиса Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1874

Дочь: Беляева Анна Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Беляев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
02.09.1877

Сын: Беляев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: Беляева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1880

Дочь: Беляева Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Беляев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Беляева Мария Петровна

Отец ребёнка: Беляев Пётр Савин

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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