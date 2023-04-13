Бабина Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Ефросинья Яковлевна

Бабина Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

05.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1904

Дочь: Маслиенко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович

Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Бабин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1920

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1922
Причина смерти: голод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close