Бабина Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти05.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1904
Дочь: Маслиенко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1912
Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1920
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бабин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1922
Причина смерти: голод