Сединкин Никифор Егоров
Место рождения
Дата рождения08.02.1801
Дата смерти24.03.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1801
Бракосочетание
21.01.1823
Рождение ребёнка
06.11.1823
Дочь: Зиновия Никифорова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
09.11.1824
Дочь: Стефанида Никифорова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
24.10.1826
Дочь: Афанасия Никифорова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева
Смерть
24.03.1827
Причина смерти: горячкою