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Сединкин Никифор Егоров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1801

Дата смерти

24.03.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1801

Отец: Сединкин Егор Павлов

Мать: Сединкина Параскева Афанасьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1823

Жена: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева

Рождение ребёнка
06.11.1823

Дочь: Зиновия Никифорова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1824

Дочь: Стефанида Никифорова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1826

Дочь: Афанасия Никифорова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова (сединкина) Агрипина Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
24.03.1827
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою