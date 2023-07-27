Сединкина (Сединкина) Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Параскева Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

19.04.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1801

Сын: Сединкин Никифор Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1803

Сын: Сединкин Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1804

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1805

Сын: Сединкин Андрей Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1809

Сын: Сединкин Никита Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1811

Сын: Сединкин Гавриил Егоров

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1812

Дочь: Зиновия Егорова

Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Егор Павлов

Смерть
19.04.1833
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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