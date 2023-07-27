Сединкина (Сединкина) Параскева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти19.04.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1801
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1803
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
18.04.1804
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
16.10.1805
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
30.03.1809
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
09.02.1811
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Рождение ребёнка
02.06.1812
Дочь: Зиновия Егорова
Отец ребёнка: Сединкин Егор Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сединкин Егор Павлов
Смерть
19.04.1833
Причина смерти: от чахотки