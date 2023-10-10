Дедюхин Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедюхин Яков Степанович

Дедюхин Яков Степанович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Дедюхин Степан Дмитриевич

Мать: Дедюхина Феодосья Федотовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1860
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close