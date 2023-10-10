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Дедюхин Яков Степанович
Дедюхин Яков Степанович
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Место рождения
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Дата рождения
1800
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Дедюхин Степан Дмитриевич
1763 г.р.
Мать
Дедюхина Феодосья Федотовна
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Дедюхин Степан Дмитриевич
Мать:
Дедюхина Феодосья Федотовна
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1860
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
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