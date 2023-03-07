Климентова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентова Мария Михайловна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Климентова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климентов Василий Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Климентова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Климентов Василий Дмитриевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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