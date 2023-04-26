Катерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
Между 1708 и 1713
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Мавра Данилова
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1716
Сын: Оносов Федор
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1730
Сын: Оносов Федор Данилов
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно