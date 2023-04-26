Катерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1678 и 1680 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
Между 1708 и 1713

Сын: Оносов Василий Данилов

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Мавра Данилова

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
Между 1711 и 1716

Сын: Оносов Федор

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1722

Сын: Оносов Тимофей Данилов

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1730

Сын: Оносов Федор Данилов

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1738

Сын: Оносов Естафей Данилов

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Оносов Сергей Данилов

Отец ребёнка: Оносов Данила Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Данила Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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