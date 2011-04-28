Вязьмин Виктор Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВязьмин Виктор Серафимович

Вязьмин Виктор Серафимович

Место рождения

С. Овсянка

Дата рождения

09.01.1942

Дата смерти

28.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942

Отец: Вязьмин Серафим

Мать: Карабут (Вязьмина) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1962

Дочь: Перепечина (Вязьмина) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
10.04.1968

Дочь: Вязьмина (Вязьмина) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна

Лесогорск, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.04.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.