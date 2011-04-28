Вязьмин Виктор Серафимович
Место рожденияС. Овсянка
Дата рождения09.01.1942
Дата смерти28.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1962
Дочь: Перепечина (Вязьмина) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна
Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
10.04.1968
Дочь: Вязьмина (Вязьмина) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Брюханова (Вязьмина) Альбина Ивановна
Лесогорск, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.04.2011