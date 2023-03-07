Парамонова (Ульяничева) Варвара Еверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Ульяничева) Варвара Еверьяновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1871

Сын: Потапов Вонифатий Фадеевич

Отец ребёнка: Парамонов Фадей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Потапов Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Парамонов Фадей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Фадей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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