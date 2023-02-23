Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1805
Сын: Ефрем Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Сергеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Сергеев
Смерть
Неизвестно