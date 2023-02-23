Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1805

Сын: Ефрем Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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