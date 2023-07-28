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Полюдов Захар Васильевич

Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полюдов Василий Герасимович

Мать: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Галактионова Ксения Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Попова Марфа Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1729

Сын: Полюдов Степан Захарович

Мать ребёнка: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Желнова Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1748
Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан