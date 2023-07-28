Полюдов Захар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полюдов Василий Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Галактионова Ксения Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Попова Марфа Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Желнова Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748