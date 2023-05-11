Маркова Акилина
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти21.10.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Марков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Марков Дмитрий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Марков Дмитрий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Беликова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Марков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1921
Причина смерти: легкие