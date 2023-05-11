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Маркова Акилина

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

21.10.1921

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Марков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Марков Дмитрий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Марков Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Марков Дмитрий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Беликова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Марков Дмитрий

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1921
Причина смерти: легкие
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