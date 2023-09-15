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Марко Алексеев

Место рождения

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1732 г.р.
Около 1736 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Алексей Ильин

Мать: Маланья Ларионова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Федор Марков

Мать ребёнка: не указана

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Петр Марков

Мать ребёнка: не указана

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Василиса Маркова

Мать ребёнка: не указана

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Агей Марков

Мать ребёнка: не указана

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Парасковья Маркова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Егор Марков

Мать ребёнка: Марья Иванова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Василиса (мл) Маркова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аки, Воскресенская волость, Казанский уезд
Смерть
После 1762
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