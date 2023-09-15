Марко Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Алексей Ильин
Мать: Маланья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Федор Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Петр Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Василиса Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Агей Марков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Парасковья Маркова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Егор Марков
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Василиса (мл) Маркова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
дворцовый крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762