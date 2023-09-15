Пузынина (Казакевич) Просковея Леонтеевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Казакевич Леон Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Киселева Анна Савельевна старшая
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Базылевич Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ширкевич Дарья Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кошина Мария Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Юринова Александра Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1874
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гультяева Анна Савельевна
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пузынин Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909