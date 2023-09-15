Пузынина (Казакевич) Просковея Леонтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузынина (Казакевич) Просковея Леонтеевна

Место рождения

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Казакевич Леон Маркович

Мать: не указана

Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Киселева Анна Савельевна старшая

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Базылевич Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ширкевич Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кошина Мария Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Юринова Александра Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.07.1874

Сын: Пузынин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пузынин Федор Савельевич

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гультяева Анна Савельевна

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пузынин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Пузынин Савелий Григорьевич

Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузынин Савелий Григорьевич

Смерть
1909
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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