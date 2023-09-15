Карлова (Ишкова) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ишков Василий Артемов
Мать: Ишкова Евдокия Зиновьева
Бракосочетание
09.04.1895
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
14.11.1897
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
04.07.1903
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Карлов Илья Иосифов
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
10.12.1904
Дочь: Анастасия Иосифова
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
?.04.1909
Сын: Карлов Иван Иосифов
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
09.07.1910
Сын: Карлов Иван Иосифов
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
30.07.1911
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
19.12.1913
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов
Смерть
Неизвестно