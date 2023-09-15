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Карлова (Ишкова) Александра Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ишков Василий Артемов

Мать: Ишкова Евдокия Зиновьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.04.1895

Муж: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Агафия Иосифова

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Карлов Филипп Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Карлов Владимир Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Карлов Илья Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.12.1904

Дочь: Анастасия Иосифова

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Карлов Иван Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.07.1910

Сын: Карлов Иван Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Карлов Николай Иосифов

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Карлов Иосиф Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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