Ишков Василий Артемов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ишков Иван Васильев
Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Карлова Александра Васильева
Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
28.08.1886
Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева
Смерть
До 1912