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Ишков Василий Артемов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1912

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ишков Иван Васильев

Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Карлова Александра Васильева

Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Ишков Александр Васильев

Мать ребёнка: Ишкова Евдокия Зиновьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1912
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