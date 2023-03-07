Мельникова Акилина Константинова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1912
Дочь: Анисия Алексеева
Отец ребёнка: Мельников Алексей (Сидорович)
Рождение ребёнка
08.01.1914
Отец ребёнка: Мельников Алексей (Сидорович)
Смерть
Неизвестно