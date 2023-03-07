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Мельникова Акилина Константинова

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Мельников Алексей (Сидорович)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1912

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Мельников Алексей (Сидорович)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Мельников Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Мельников Алексей (Сидорович)

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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