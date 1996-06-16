Мусякаев Муборакша Диганшевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.03.1932
Дата смерти16.06.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1932
Отец: Мусякаев Диганша
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1956
Дочь: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна
Мать ребёнка: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
08.01.1962
Сын: Мусякаев Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна
Смерть
16.06.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно