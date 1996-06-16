Мусякаев Муборакша Диганшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусякаев Муборакша Диганшевич

Мусякаев Муборакша Диганшевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.03.1932

Дата смерти

16.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1932

Отец: Мусякаев Диганша

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
31.05.1956

Дочь: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна

Мать ребёнка: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
08.01.1962

Сын: Мусякаев Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Смерть
16.06.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.