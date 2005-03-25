Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти25.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1956
Дочь: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Мусякаев Муборакша Диганшевич
Рождение ребёнка
08.01.1962
Сын: Мусякаев Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Мусякаев Муборакша Диганшевич
Смерть
25.03.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно