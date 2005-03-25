Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

25.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: Капранов Степан Иванович

Мать: Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусякаев Муборакша Диганшевич

Рождение ребёнка
31.05.1956

Дочь: Голкина (Мусякаева) Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Мусякаев Муборакша Диганшевич

Рождение ребёнка
08.01.1962

Сын: Мусякаев Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Мусякаев Муборакша Диганшевич

Смерть
25.03.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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