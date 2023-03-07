Первушина (Кожевникова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Кожевникова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.07.1941

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1941

Отец: Кожевников Иван Сергеевич

Мать: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1962

Дочь: Журавлева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.10.1963

Сын: Первушин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.?.1967

Сын: Первушин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1968

Дочь: Стрелкова Эльвира Васильевна

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1973

Дочь: Цыганкова-Первушина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Василий Петрович

Смерть
2004
Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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