Первушина (Кожевникова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.07.1941
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1941
Рождение ребёнка
25.01.1962
Дочь: Журавлева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1963
Сын: Первушин Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.?.1967
Сын: Первушин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1968
Дочь: Стрелкова Эльвира Васильевна
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1973
Дочь: Цыганкова-Первушина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Первушин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004