Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Андреевна

Место рождения

Буево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798 или 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 или 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Буево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1820 ст.

Муж: Николашин Семён Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1836 ст.

Сын: Николашин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Николашин Семён Николаевич

Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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