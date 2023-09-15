Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1798 или 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 или 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1820 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1836 ст.
Сын: Николашин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Николашин Семён Николаевич
Редкино, Краснохолмская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно