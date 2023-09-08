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Книпер Антон Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1791

Дата смерти

02.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1791

Отец: Книпер Христофор Павлович Павлович

Мать: Книпер Gertrud

Рождение ребёнка
30.12.1824

Дочь: Книпер Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Рождение ребёнка
15.08.1837

Дочь: Книпер Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Рождение ребёнка
04.09.1838

Сын: Книпер Михаил Антонович

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1841

Дочь: Книпер Софья Антоновна

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Рождение ребёнка
18.12.1845

Сын: Книпер Виктор Антонович

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Книпер Nikolaj Antonovich

Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник и кавалер (1825)
Смерть
02.10.1848
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