Книпер Антон Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1791
Дата смерти02.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1791
Отец: Книпер Христофор Павлович Павлович
Мать: Книпер Gertrud
Рождение ребёнка
30.12.1824
Дочь: Книпер Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Рождение ребёнка
15.08.1837
Дочь: Книпер Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Рождение ребёнка
04.09.1838
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1841
Дочь: Книпер Софья Антоновна
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Рождение ребёнка
18.12.1845
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Книпер Nikolaj Antonovich
Мать ребёнка: Книпер Софья Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
титулярный советник и кавалер (1825)
Смерть
02.10.1848