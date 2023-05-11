Смирнова Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анисия Григорьевна

Место рождения

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1914 ст.

Сын: Смирнов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иванович

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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