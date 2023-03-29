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Смирнов Иван Иванович

Место рождения

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.04.1914 ст.

Сын: Смирнов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Анисия Григорьевна

Пача, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно

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