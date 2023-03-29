Смирнов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1914 ст.
Сын: Смирнов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Анисия Григорьевна
Крещен в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно