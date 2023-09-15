Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Степанович

Место рождения

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
18.07.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 18.07.1909 Иванщины Константин Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Афанасьевич Иванщины мать жена Домна Петровна Хохлово крестьянин Василий Степанович Лаптовицы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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