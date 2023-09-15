Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.07.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 18.07.1909 Иванщины Константин Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Афанасьевич Иванщины мать жена Домна Петровна Хохлово крестьянин Василий Степанович Лаптовицы крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно