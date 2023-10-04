Дель (Энгель) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1947
Рождение ребёнка
29.09.1967
Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1972
Дочь: Ирина Эдуардовна
Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
29.05.1976
Дочь: Наталья Эдуардовна
Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан