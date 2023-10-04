Дель (Энгель) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дель (Энгель) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1947

Отец: Энгель Владимир Александрович

Мать: Энгель Эмилия Андреевна

Рождение ребёнка
29.09.1967

Сын: Дель Вадим Эдуардович

Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1972

Дочь: Ирина Эдуардовна

Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
29.05.1976

Дочь: Наталья Эдуардовна

Отец ребёнка: Дель Эдуард Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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