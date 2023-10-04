Дель Вадим Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дель Вадим Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1967

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1967

Отец: Дель Эдуард Яковлевич

Мать: Дель Нина Владимировна

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