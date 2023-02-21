Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Костюченкова-Чернухина Ксения Павловна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Костюченков-Чернухин Кузьма Павлович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно