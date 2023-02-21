Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Костюченкова-Чернухина Ксения Павловна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Костюченков-Чернухин Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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