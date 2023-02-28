Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Мать: Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Костюченкова-Чернухина Ксения Павловна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Костюченков-Чернухин Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close