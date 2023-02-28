Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Костюченкова-Чернухина Ксения Павловна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Костюченков-Чернухин Кузьма Павлович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно