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Булатов Абрам Петров

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Булатов Петр Данилов

Мать: не указана

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Настасья Абрамова

Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марина Абрамова

Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Авдотья Абрамова

Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Степанида Абрамова

Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Матрена Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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