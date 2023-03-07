Булатов Абрам Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Булатов Петр Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Настасья Абрамова
Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марина Абрамова
Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Авдотья Абрамова
Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Степанида Абрамова
Мать ребёнка: Булатова Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858