Ярыгина (Мария Ануфриевна) Марфа Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти26.10.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1857
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1861
Сын: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Ярыгин- Кизирев Поликарп Иванов
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1887