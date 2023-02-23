Ярыгина (Мария Ануфриевна) Марфа Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Мария Ануфриевна) Марфа Ануфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

26.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1857

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.03.1861

Сын: Ярыгин- Кизирев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Ярыгин- Кизирев Поликарп Иванов

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Иван Михайлович

Смерть
26.10.1887
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