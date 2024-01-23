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Маракуев Никита Кузьмич

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.06.1851 ст.

Дата смерти

21.08.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1851 ст.

Отец: Маракуев Кузьма (Козма) Михайлов

Мать: Маракуева (Бордачёва) Матрёна (Матрона) Георгиева (Егорова)

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
близнецы, приёмные для Кузьмы
Крещение
22.06.1851 ст.
Якиманское, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: того ж ведомства Божеровской волости дер. Бережков кр-нин Алексей Герасимов, той же дер. кр-на Ивана Егорова жена Агафья Егорова
Смерть
21.08.1851 ст.
Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
от поноса
Похороны
23.08.1851 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
при Церкви

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