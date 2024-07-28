Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна
Место рождения
Дата рождения10.03.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 01.02.1982 по 28.02.1982
Дочь: Каюмова (Курбанаева) Зиля Хайдаровна
Отец ребёнка: Курбанаев Хайдар Биктимирович
Рождение ребёнка
03.03.1986
Сын: Курбанаев Айдар Хайдарович
Отец ребёнка: Курбанаев Хайдар Биктимирович