Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна

Место рождения

Кенгер-Менеуз, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1958

Отец: Хафизов Ахтям Сулейманович

Мать: Хафизова (Нагимова) Алия

Кенгер-Менеуз, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбанаев Хайдар Биктимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Курбанаев Хайдар Биктимирович

Рождение ребёнка
С 01.02.1982 по 28.02.1982

Дочь: Каюмова (Курбанаева) Зиля Хайдаровна

Отец ребёнка: Курбанаев Хайдар Биктимирович

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1986

Сын: Курбанаев Айдар Хайдарович

Отец ребёнка: Курбанаев Хайдар Биктимирович

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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