Курбанаев Хайдар Биктимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 01.02.1982 по 28.02.1982
Дочь: Каюмова (Курбанаева) Зиля Хайдаровна
Мать ребёнка: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна
Рождение ребёнка
03.03.1986
Сын: Курбанаев Айдар Хайдарович
Мать ребёнка: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна