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Курбанаев Хайдар Биктимирович

Место рождения

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна

Развод
Неизвестно

Жена: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна

Рождение ребёнка
С 01.02.1982 по 28.02.1982

Дочь: Каюмова (Курбанаева) Зиля Хайдаровна

Мать ребёнка: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1986

Сын: Курбанаев Айдар Хайдарович

Мать ребёнка: Курбанаева (Хафизова) Роза Ахтямовна

Кугарчи, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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