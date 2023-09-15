Маненко (Никольская) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1870
Дата смерти01.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1870
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
26.04.1893 ст.
Дочь: Маненко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Маненко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Капитонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич
Бракосочетание
1900
Бракосочетание
Около ?.12.1906
Развод
Около 1922
Смерть
01.01.1952