Маненко (Никольская) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маненко (Никольская) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

?.12.1870

Дата смерти

01.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1870

Отец: Никольский Василий Федоров

Мать: Никольская Александра Петрова

Ильинское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Около 1888

Муж: Владиславлев Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1893 ст.

Дочь: Маненко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Маненко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Капитонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Маненко Иван Григорьевич

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1900

Муж: Маненко Иван Григорьевич

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Около ?.12.1906

Муж: Безкровный Федор Матвеевич

Харьков, Харківська область
Развод
Около 1922

Муж: Безкровный Федор Матвеевич

Харьков, Харківська область
Смерть
01.01.1952
Харьков, Харківська область
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