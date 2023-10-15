Белая (Блыш) Янина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти22.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Блыш Иосиф
Мать: Блыш Михалина
Рождение ребёнка
08.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)
Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)
Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)
Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)
Хрустово
Смерть
22.07.1978
Хрустово
Похороны
Неизвестно
Порозово