Белая (Блыш) Янина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелая (Блыш) Янина Иосифовна

Белая (Блыш) Янина Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

22.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Блыш Иосиф

Мать: Блыш Михалина

Рождение ребёнка
08.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)

Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)

Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)

Хрустово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)

Хрустово
Смерть
22.07.1978
Хрустово
Похороны
Неизвестно
Порозово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close